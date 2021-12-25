В США ревнивая девушка вынудила своего парня непрерывно общаться с ней в видеочате каждый рабочий день

В США парень каждый рабочий день в течение своей 12-часовой рабочей смены непрерывно общается со своей девушкой по FaceTime. Так она контролирует, чтобы он ей не изменял, сообщает LADBible .



Девушка не доверяет никому, а особенно — женщинам, и считает, что сотрудницы компании, где работает ее парень, соблазнят его. Так что, как только парень приходит на работу, он ставит напротив себя смартфон и включает FaceTime, чтобы его девушка видела все — с кем он общается, что делает, куда ходит.

Парень не комментирует, насколько нормальны такие отношения.

Правда, у пользователей, узнавших об этой истории, появился целый ряд вопросов. В том числе и такой, что это за смартфон и аккумулятор, которые могут 12 часов бесперебойно работать в режиме видеосвязи.