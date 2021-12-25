Уряд Меркель перед відходом схвалив експорт зброї з Німеччини на мільярди арабській диктатурі

Колишній уряд ФРН під керівництвом канцлера Ангели Меркель за останні дев’ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь майже на 5 млрд доларів (4,91 млрд євро) — більше, ніж за дев’ять попередніх місяців. В результаті Німеччина за 2021 рік видала дозволи на експорт зброї на рекордну суму 9,04 млрд євро.

Про це повідомили в суботу, 25 грудня, німецькі ЗМІ з посиланням на відповідь міністерства економіка ФРН на запит депутата бундестагу від Лівої партії Шевін Дагделен, пише DW .

Більшість призначених для експорту озброєнь має отримати Єгипет, який критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Він із великим відривом випереджає інші країни у списку замовників німецької зброї.

З відповіді Мінекономіки випливає, що до зміни уряду в Німеччині для Єгипту було схвалено експорт озброєнь на 4,34 млрд євро. Тим часом, у попередній відповіді відомства значилося, що на 29 листопада Єгипту має бути поставлено зброї лише на 0,18 млрд євро. Це означає, що лише за останні дев’ять днів перебування при владі уряд Меркель схвалив експорт озброєнь Єгипту на понад 4 млрд євро.

Примітно, що в цей час уряд Меркель мав лише статус тимчасового обов’язку. Зазвичай у цей період уряд Німеччини вже не ухвалює серйозних політичних рішень, зазначає агентство dpa.

Декілька днів тому стало відомо, що незадовго до передачі влади 8 грудня тодішній уряд ФРН на чолі з Меркель і віце-канцлером — нинішнім главою уряду — Олафом Шольцем схвалив продаж трьох бойових кораблів та 16 зенітно-ракетних комплексів. Тепер уже колишній міністр економіки Петер Альтмайєр поінформував бундестаг про прийняте рішення лише за день до обрання Шольца на посаду федерального канцлера, але при цьому він не повідомив, яку саме суму схвалено експорт озброєнь.

Експерт Лівої партії із зовнішньої політики Шевін Дагделен різко розкритикувала дії нинішнього канцлера.

“Олаф Шольц здійснив справжнє шахрайство в уряді, яке лише тимчасово виконувало обов’язки, і чітко продемонстрував, наскільки, зрештою, безплідною залишається критика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з приводу безсовісного експорту озброєнь диктатурам та авторитарним режимам. Для нового” “Уряди під керівництвом Шольца — це важка іпотека”, — заявила Дагделен в інтерв’ю dpa.