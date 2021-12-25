Трамп сделал бустерную прививку, чем вызвал замешательство в рядах конспирологов



Бывший президент США Дональд Трамп потерял часть своих сторонников из числа последователей движения «Кьюанон» и других теорий заговора из-за бустерной прививки, пишет издание «Роллинг cтоун».

О том, что Трамп получил бустер, он рассказал на встрече с избирателями в Далласе 21 декабря. Зал отреагировал на его слова неодобрительным гулом. Бывший президент, однако, лишь махнул рукой, заявив, что шум исходит «от очень крошечной группы» в левой части зала, и напомнил о том, что США под его руководством «спасли десятки миллионов человек по всему миру, создав вакцину».

Позже слова Трампа, как отмечает журнал, вызвали негодование консервативно настроенных ультраправых в социальных сетях. Заявление о бустере восприняли как предательство со стороны бывшего президента.

Известный отрицатель существования «ковида», автор проекта «Информационные войны» (Infowars) Алекс Джонс прямо записал Трампа в ряды «врагов»: «Мы здесь сражаемся с Биллом Гейтсом, Фаучи и Джо Байденом — а теперь к их команде присоединился и Трамп». Один из основоположников «Кьюанона» Уоткинс, хоть и воздержался от прямой критики Трампа, но призвал противников вакцин «стоять твердо», «не бояться» и «никогда не подчиняться».



Отдельно «Роллинг стоун» отметил непоследовательность в действиях бывшего президента. Издание напомнило, что еще в августе Трамп критиковал идею бустерных прививок, называя ее «операцией по зарабатыванию денег для «Файзера». В сентябре его риторика смягчилась, и он заявлял, что не против бустеров, однако сам делать третий укол не будет.

Между тем решение Трампа сделать бустерный укол поприветствовал нынешний американский президент Джо Байден. «Я получил свою бустерную вакцину, как только она стала доступна, и буквально на днях бывший президент Трамп объявил, что сделал бустерную прививку. Возможно, это одна из немногих вещей, в которых мы с ним сходимся. Люди, получившие третью прививку, лучше защищены. Присоединяйтесь к ним! Присоединяйтесь к нам!» — призвал господин Байден во время выступления в связи с быстро распространяющимся в США новым штаммом «омикрон».

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