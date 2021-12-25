Почему услуги автоломбарда так популярны

Большое количество денежных средств может понадобиться человеку по разным причинам. Получить нужную сумму сегодня можно в банке. Однако в этом случае нельзя гарантировать быстрое и обязательное предоставление услуги по кредитованию. Ведь современные банковские учреждения часто отказывают своим клиентам в выдаче средств без объяснения причин. Помимо этого, такой вариант займа не может быть оформлен быстро – на его рассмотрение может уйти даже несколько недель. При этом клиенту придется предоставить большой пакет документов. Более быстрым и надежным способом получения средств сегодня является автоломбард. На сайте spb-autolombard.ru можно быстро оформить кредит на нужную сумму в Санкт-Петербурге. Компания предлагает своим клиентам удобные условия кредитования, низкие процентные ставки и продолжительный срок погашения.

Обращение в автоломбард – надежный способ получения большой суммы

К услугам автоломбарда сегодня обращается все больше владельцев машин. В первую очередь это связано с возможностью быстрого получения денежных средств. Ведь заключение подобной сделки обычно происходит в течение всего нескольких часов. Помимо этого, привлекают клиентов и условия, которые предлагают подобные организации. Среди них можно выделить следующие:

возможность продолжать пользоваться автомобилем – современные организации не забирают их на стоянку;

отсутствие скрытых платежей и комиссий – все условия подробно и прозрачно описаны в договоре, который заключается между организацией и клиентом;

удобный срок погашения – потребитель сможет вернуть свой долг как за пару дней, так и в течение нескольких лет;

возможность получения большой суммы – часто она составляет до 90% от стоимости автомобиля;

отсутствие необходимости предоставлять большой пакет документов – организации требуют только удостоверение личности и бумаги, подтверждающие право собственности на машину;

возможность досрочного либо частичного погашения займа – клиент сможет вернуть деньги в любое удобное время.

Какие требования предъявляются к автомобилю

Автоломбарды обычно предоставляют список требований к транспортному средству, которое может стать залогом. К ним относят следующее:

определенный возраст автомобиля;

наличие всех документов на машину;

отсутствие обременений;

исправность транспортного средства;

регистрация, осуществленная на территории России.

Перед тем как автовладельцу будут выданы кредитные средства, его автомобиль должен будет пройти оценку у экспертов. Они детально изучат техническое состояние машины, укажут в документах все повреждения и прочие недостатки автомобиля. После этого будет произведен расчет максимальной суммы займа.