Британский музыкант рассказал о сдавших у Кейт Миддлтон нервах

Шотландский музыкант Тому Уокер рассказал о репетициях рождественского выступления в Аббатстве Вестминстер, где ему аккомпанировала на пианино сама Кейт Миддлтон.

По словам певца, Кейт сильно нервничала на первых репетициях. Причиной этого стал тот факт, что долгое время она как член королевской семьи не играла в компании других музыкантов.

У герцогини есть свое пианино дома, но оно отличалось от арендованного на репетиции и использованного на концерте инструмента, сообщает портал Hello!.