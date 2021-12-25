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Арнольд Шварценеггер подарил бездомным социальные дома

Арнольд Шварценеггер подарил бездомным дома

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал подарок для ветеранов, которые потеряли свои дома и стали бездомными.

К слову, актер выделил определенную сумму средств на строительство жилья для ветеранов. В Лос-Анджелесе построили 25 домов. Сегодня счастливцы смогли наконец-то поселиться в своих новых домах.

«Сегодня я заранее праздновал Рождество. Было просто невероятно провести время с ветеранами и героями. Наконец-то они смогли поселиться в новых домах. Совместными усилиями мы можем решить любую проблему», — написал в своем Instagram Шварценеггер.

Отметим, знаменитость пожертвовал на строительство четверть миллиона долларов. За эти деньги построили 25 компактных домов, пишет Fox News.

25 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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