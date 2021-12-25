 
«  
  »

28-летнего бойца MMA убило взрывом на основной работе

28-летний боец MMA Джесси Генри погиб от взрыва шины пожарной машины

Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе — спортсмен был пожарным. Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Хенри — бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA, он служил в пожарном отделении. В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях в профессионалах.

25 декабря, 2021 | Category: США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  