 
«  
  »

В США разрешили лечить коронавирус таблеткой

В США разрешили лечить коронавирус таблеткой — данное лечение снижает смертность в разы, считают врачи.

Первые в мире пилюли от COVID-19 — разработка американских Merck и Ridgeback Biotherapeutics — официально одобрены в стране. Об этом говорится в сообщении национального Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA).

Ведомство указывает, что новый препарат называется молнупиравир. Он прошел клинические испытания еще в начале октября. Лечащие врачи теперь имеют право выписывать их пациентам ради снижения вероятности госпитализации (не превышает 30%) и развития тяжелой формы ковида.

При этом другие таблетки, созданные позднее, чем у Merck, FDA разрешило применять еще накануне. Речь идет об антиковидных пилюлях от Pfizer — гиганта, создавшего одноименную вакцину. У препарата паксловид эффективность, как заявляется, выше, чем у молнупиравира — почти 90%.

24 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  