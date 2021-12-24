В США разрешили лечить коронавирус таблеткой

В США разрешили лечить коронавирус таблеткой — данное лечение снижает смертность в разы, считают врачи.

Первые в мире пилюли от COVID-19 — разработка американских Merck и Ridgeback Biotherapeutics — официально одобрены в стране. Об этом говорится в сообщении национального Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA).

Ведомство указывает, что новый препарат называется молнупиравир. Он прошел клинические испытания еще в начале октября. Лечащие врачи теперь имеют право выписывать их пациентам ради снижения вероятности госпитализации (не превышает 30%) и развития тяжелой формы ковида.

При этом другие таблетки, созданные позднее, чем у Merck, FDA разрешило применять еще накануне. Речь идет об антиковидных пилюлях от Pfizer — гиганта, создавшего одноименную вакцину. У препарата паксловид эффективность, как заявляется, выше, чем у молнупиравира — почти 90%.