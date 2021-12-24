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В Гонконге вновь демонтировали памятники в память о Тяньаньмэнь

"Богиня демократии" на территории Китайского университета Гонконга
«Богиня демократии» на территории Китайского университета Гонконга

В ночь на пятницу, 24 декабря, Бронзовую статую «Богини демократии» с факелом в руке демонтировал Китайский университет Гонконга.

Барельеф с «Богиней демократии» также удалил университет Линнань. Руководство вуза сообщило агентству Reuters о демонтаже объектов, которые представляют правовые риски в сфере техники безопасности.

Ранее на этой неделе из университета Гонконга убрали монумент «Столп стыда», который изображал гору человеческих тел и символизировал погибших во время столкновений в Пекине. Памятник стоял на протяжении кампуса более 20 лет. Демонтаж проходил ночью.

В апреле 1989 года в Пекине приверженцы демократического правления начали протест. Более миллиона человек заняли площадь Тяньаньмэнь. Через полтора месяца на площадь пришли танки и открыли огонь по людям. По разным оценкам, погибли несколько тысяч человек. Пекин говорит о 200 погибших мирных жителях.

В 2020 году впервые за 30 лет власти Китая запретили в Гонконге ежегодное бдение в память о событиях на площади Тяньаньмэнь. Они объяснили это ограничениями из-за пандемии коронавируса. Активисты утверждают, что это было сделано под давлением Пекина.

В Гонконге под давлением Пекина принят закон о национальной безопасности. Его рассмотрение сопровождалось массовые протестами оппозиции в 2019 году. Документ критикуют за посягательство на свободы, обещанные этому специальному административному району при его передаче Китаю от Великобритании в 1997 году.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости

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