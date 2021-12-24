Том Холланд пригласил на съемки «Человека-паука» мальчика, который спас сестру от собаки

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук» Том Холланд выполнил обещание, данное маленькому фанату Marvel Бриджеру Уолкеру, который спас младшую сестру от напавшей собаки. Актер провел с мальчиком целый день на съемочной площадке картины о супергерое.

Об этом написал отец мальчика в Instagram и опубликовал фото и видео. Вместе с Холландом также на фото можно увидеть Зендаю, которая играет в фильме роль Эм-Джей.

Отец мальчика боялся, что Бриджер со своими братом и сестрой увидят кинопроизводственный процесс и волшебство фильма будет утеряно. Однако актеры и съемочная группа в целом сделали все, чтобы этого не произошло: «Они заставили наших детей почувствовать себя звездами», написал Роберт Уолкер.

На площадке актеры познакомили детей с внутренним миром киновселенной Marvel, сделали совместные фото, а Бриджер даже полетал на «паутине» Человека-паука.

Напомним, летом прошлого года 6-летний мальчик Бриджер Уолкер защитил младшую сестру от агрессивной собаки, которая на них напала. Он закрыл 4-летнюю девочку свои телом. Но собака сильно травмировала голову и лицо мальчика — ему пришлось наложить около 90 швов. Позже ребенок объяснил свой поступок так: «Я подумал, что если кто-то и должен умереть, то пусть это буду я». Чтобы поднять боевой дух мальчика, его тетя решила поделиться историей смельчака в соцсетях и привлечь к ней внимание его кумиров — звезд супергеройских блокбастеров Marvel (Тома Холланда, Криса Эванса, Роберта Дауни мл., Марка Руффало, Криса Хемсворта). И ей это удалось — многие откликнулись. Тем же летом Холланд поговорил с Бриджером по видеосвязи и пригласил посетить съемки следующего «Человека-паука».