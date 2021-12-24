США отвергли ультиматум Путина и не подтвердили переговоры — не о чем говорить

США не подтверждают переговоры по гарантиям безопасности России в Женеве, которые в ходе пресс-конференции в четверг анонсировал президент РФ Владимир Путин.Хотя Вашингтон привержен дипломатии и считает переговоры правильным путем, договоренностей о времени и месте их проведения пока нет, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также подчеркнула, что США не могут согласиться с рядом требований, которые выдвинула Москва, в частности, касающихся НАТО.

В проектах соглашений, которые опубликовал на прошлой неделе российский МИД, от альянса требуется вывести вооружения и военную инфраструктуру из стран, ставших членами после 1997 года, то есть всех восточноевропейских стран.

Кроме того, МИД требует отказаться от принятого в 2008 году решения о вступлении в НАТО Украины и Грузии.

«НАТО — это оборонительный альянс, это не агрессивный альянс, и доказательств обратного не существует», — заявила Псаки.

Путин, в течение четырех часов выступавший перед телезрителями федеральных телеканалов, заявил, что НАТО «надуло» Россию, запустив пять волн расширения, несмотря на обещания этого не делать.

«Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, — сказал Путин.

«Никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно», — подчеркнул Путин.

Россия должна принять меры по деэскалации ситуации вблизи границы с Украиной, куда продолжают стягиваться войска, сообщил Bloomberg высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

По его словам, численность группировки, размещенной на расстоянии 200 км от границы, достигла 122 тысяч человек, хотя всего неделю назад их было около 100 тысяч.