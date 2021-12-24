Сара Джессика Паркер оказалась замешана в секс-скандале вокруг Криса Нота

С каждым днем все больше женщин обвиняют Криса Нота в домогательствах и попытках изнасилования. Так, сегодня ночью на экранного Мистера Бига пожаловались еще две артистки.

Кантри-певицу Лизу Джентил Нот атаковал в 2002 году, когда напросился к ней в квартиру, где начал беззастенчиво целовать девушку и «грязно ее лапать». Уходя, Нот приказал несчастной молчать, угрожая разрушить карьеру.

Еще одной пострадавшей оказалась дублерша Кристин Дэвис, которая еще в феврале рассказывала о домогательствах со стороны мужской звезды «Секса…», но имя актера, который однажды провел рукой по ее спине и ягодицам, она назвала только сейчас.

Более того, как передает THR, дублерша заявила, что Сара Джессика Паркер прекрасно знала о секс-выходках Криса Нота, но это не помешало ей мило обниматься со своим экранным любовником, а значит, ничего против его поведения она не имела.