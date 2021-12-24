Россия приготовилась заблокировать Google и YouTube

Российские власти вышли на тропу войны с иностранными интернет-платформами, сделав еще один шаг в сторону «суверенного рунета» с изоляцией страны от мировой сети.В пятницу Таганский районный суд Москвы впервые в истории наложил оборотные штрафы на Google и Meta Platforms (бывшая Facebook) за отказ удалять информацию по требованию Роскомнадзора.

Штраф для Facebook составил 2 млрд рублей, а для Google — 7,2 млрд рублей, что вчетверо превышает годовую прибыль последней (1,7 млрд рублей, согласно данным СПАРК).

Останавливаться РКН не планирует. В отношении компаний Google и Meta могут быть составлены новые административные протоколы о повторном неудалении запрещенного в РФ контента, так как они не удалили более 4,6 тысячи материалов, заявили в ведомстве.

Миллиардные штрафы охватывают лишь «малую часть массива контента, который нарушает российское законодательство», цитирует «Интерфакс» заявление РКН.

В случае если штрафы не будут уплачены в отношении Google могут быть применены меры принуждения, включая замедление трафика и полную блокировку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он добавил, что размеры штрафа были высчитаны, исходя из данных ФНС по российскому обороту Google. «Наш закон не устанавливает, где, в каких странах высчитывается оборотный штраф. Теоретически суд мог бы назначит Google оборотный штраф от общего оборота и за пределами Российской Федерации», — заявил Хинштейн.

Роскомнадзор еще в прошлом году начал подготовку к возможному замедлению сервисов Google, включая видео-хостинг Youtube.

Как сообщал РБК, РКН запрашивал у операторов связи информацию об использовании серверного оборудования Google Global Cache (GGC). Это ключевые инфраструктуры Google, которые ближе всего находятся к пользователям — в сети локальных операторов. На этих серверах хранится популярный контент, что ускоряет доступ к Google-сервисам: YouTube, Google Maps, Google Play.

Без GGC контент, запрашиваемый пользователями, поступает напрямую с серверов Google, а поток становится заметно медленнее, что особенно чувствительно для видео (YouTube).

Роскомнадзор пояснял тогда, что проводит проверку фактов установки серверов GGC на соответствие закону о «суверенном интернете», а также проконтролирует нагрузку на сети, которая возникает из-за этих узлов. Представитель ведомства добавил, что данная процедура необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи.

«Государство собирает информацию, где устанавливать оборудование в рамках закона о суверенном интернете и как это реализовать, чтобы фильтровать в том числе трафик, проходящий через Google Global Cache», — утверждал источник РБК.