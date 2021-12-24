 
«  
  »

Пентагон планирует предоставлять Украине оперативную развединформацию

Как пишет газета, если этот план будет одобрен президентом Джо Байденом, это наверняка вызовет возмущение у России, которая считает провокацией любую американскую военную помощь Украине.

Небольшая группа сотрудников Пентагона недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. США уже поставляют Украине противотанковые управляемые ракеты Javelin.

Но, как отмечает New York Times, предложение Пентагона о предоставлении оперативной развединформации потенциально более значимо. Информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу. Если такая информация будет предоставлена своевременно, она может позволить украинским вооруженным силам предотвратить атаку.

В статье отмечается, что администрация Байдена осознает, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем до наращивания российских сил, сообщил газетe источник, проинформированный о действиях администрации.

Служба новостей «Голоса Америки»

24 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  