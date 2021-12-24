Пентагон планирует предоставлять Украине оперативную развединформацию

Как пишет газета, если этот план будет одобрен президентом Джо Байденом, это наверняка вызовет возмущение у России, которая считает провокацией любую американскую военную помощь Украине.

Небольшая группа сотрудников Пентагона недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. США уже поставляют Украине противотанковые управляемые ракеты Javelin.

Но, как отмечает New York Times, предложение Пентагона о предоставлении оперативной развединформации потенциально более значимо. Информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу. Если такая информация будет предоставлена своевременно, она может позволить украинским вооруженным силам предотвратить атаку.

В статье отмечается, что администрация Байдена осознает, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем до наращивания российских сил, сообщил газетe источник, проинформированный о действиях администрации.