Мистер Биг из «Секса в большом городе» получил новый удар

После обвинений Криса Нота, сыгравшего мистера Бига в «Сексе в большом городе», в изнасиловании разразился скандал, повлекший негативные последствия для актера. Сначала от него отвернулись коллеги, а теперь, похоже, звезда столкнулась с проблемами на личном фронте.

Накануне жена Криса Нота Тара Уилсон вышла в свет без обручального кольца. Она была замечена репортерами в Лос-Анджелесе, о чем сообщает Us Weekly. По какой причине Тара не надела кольцо, пока не ясно, однако нет сомнений, что ее поступок сыграет не на руку супругу, а только породит сплетни. Что будет с браком Нота и Уилсон после скандала, тоже пока не известно.

Напомним, 16 декабря на Криса Нота обрушились обвинения в изнасиловании от двух женщин. Актер все отрицает, и вина его не доказана, однако коллеги по сериалу «Секс в большом городе» не заступились за него, а отвернулись от Нота. В частности, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис в соцсетях поддержали женщин, похвалив их за смелость, потому что они нашли силы признаться в изнасиловании.