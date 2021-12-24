Меган Маркл могут вызвать в суд из-за секс-скандала

За океаном не утихает расследование по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в совращении малолетних. Под раздачу попадает и принц Эндрю, второй сын Елизаветы II. Герцог Йоркский и покойный ныне продюсер дружили.
Меган Маркл могут вызвать для дачи показаний. Точно это пока не подтверждено, но так считает адвокат Дэвид Бойс.
«Она находится в США и под нашей юрисдикцией. Она тот человек, который был близок к принцу Эндрю и может сказать, что он делал и чего он не делал. Возможно, она слышала, что о принце говорят другие. Меган, безусловно, владеет важной информацией», — цитирует адвоката Daily Beast.
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