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Меган Маркл могут вызвать в суд из-за секс-скандала

Меган Маркл могут вызвать в суд из-за секс-скандала

За океаном не утихает расследование по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в совращении малолетних. Под раздачу попадает и принц Эндрю, второй сын Елизаветы II. Герцог Йоркский и покойный ныне продюсер дружили.

Меган Маркл могут вызвать для дачи показаний. Точно это пока не подтверждено, но так считает адвокат Дэвид Бойс.

«Она находится в США и под нашей юрисдикцией. Она тот человек, который был близок к принцу Эндрю и может сказать, что он делал и чего он не делал. Возможно, она слышала, что о принце говорят другие. Меган, безусловно, владеет важной информацией», — цитирует адвоката Daily Beast.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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