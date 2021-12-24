 
«  
  »

Лавров пригрозил НАТО большой войной из-за Украины

Лавров пригрозил НАТО большой войной из-за Украины, поскольку Россия не потерпит ее вступления в Альянс.

Курс Украины на вступление в НАТО может привести к масштабному военному конфликту в Европе. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийской газете «Ослободженье».По словам Лаврова, градус возникшей конфронтации связан с тем, как американские коллеги «опекают» своих украинских протеже.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — предупредил министр.

По словам Лаврова, Украина стала главной темой переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

24 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  