Лавров пригрозил НАТО большой войной из-за Украины, поскольку Россия не потерпит ее вступления в Альянс.

Курс Украины на вступление в НАТО может привести к масштабному военному конфликту в Европе. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийской газете «Ослободженье».По словам Лаврова, градус возникшей конфронтации связан с тем, как американские коллеги «опекают» своих украинских протеже.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — предупредил министр.

По словам Лаврова, Украина стала главной темой переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.