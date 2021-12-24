Как классифицируется запорная арматура: современные разновидности

Независимо от назначения трубопроводных систем, необходима разноплановая запорная арматура. Перед покупкой подходящего изделия важно разобраться с предназначением устройств и их техническими характеристиками.

Где применяется

Чтобы обеспечить бесперебойную работу трубопроводов, требуется позаботиться о возможности перекрытия потока с двух сторон. При большой протяженности важно сделать так, чтобы отдельные части системы перекрывались автономно. Запорная арматура задействуется в следующих случаях:

Общего назначения – для водоснабжения, канализации, отопления, газовых сетей в бытовых и промышленных условиях. В отдельную категорию выделяются внутренние системы на жилых объектах.

Промышленного. На заводах присутствует водоснабжение, отопление с котлами и насосами, пневмопривод и прочее оборудование, которое невозможно представить без запорно-регулируемой арматуры.

Ежедневной каждый человек сталкивается с подобными изделиями, которые применяются для подключения сантехники, бытовых приборов и пр.

Назначение комплектующих: виды

Регулирующие. Задействуются, чтобы регулировать рабочий поток. К ним относятся краны, затворы, клапаны.

Запорные. Используются, чтобы перекрывать движение. Представлены заслонками, задвижками, вентилями, кранами.

Предохранительные. Целесообразны, чтобы сбрасывать избыточный объем рабочей среды, когда давление превышает допустимое значение. Основные разновидности: предохранители, перепускные клапаны и др.

Защитные. Если показатели превышают указанные отметки, тогда изделия отключают определенную область трубопровода. Представители: клапаны отсечные и обратные, задвижки с пневмоприводом.

Фазоразделительные. Как понятно из названия, помогают провести разделение потока в зависимости от агрегатного состояния вещества. Среди них выделяют ватузлы, маслоотделители, конденсатоотводчики.

Смесительно-распределительные. Актуальны для выполнения двух главных функций – смешивание или разделение потоков. В эту категорию включены клапаны, смесители.

Контрольные. Позволяют определить наличие и отметку, на которой располагается жидкость – спускные краны, датчики уровня.

Основное распределение

Кроме того, всю продукцию можно разделить на категории по ряду признаков:

Исходя из того, где применяется – промышленная, специальная, сантехническая запорная арматура.

По конструкции – затворы, задвижки, краны, клапаны.

Используемый материал – чугун, алюминий, латунь, сталь, медь и пр.

По способу подключения к трубопроводу – фланцевая, муфтовая, штуцерная, сварная.

В зависимости от управления – дистанционная, автоматическая, ручная.

По тому, как обеспечивается герметичность, арматура может разделяться на сальниковую, шланговую, мембранную, сильфонную.