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Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру

Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру

Голливудская актриса Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру для рекламы букмекерской конторы Caesars Sportsbook.

55-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в образе египетской царицы вместе с актером и комиком Джей Би Смувом.

«Когда приходит Клео, Цезарь всегда побеждает», — написала она в публикации.

В комментариях фолловеры отметили, что Берри мастерски перевоплотилась в Клеопатру:

«Именно так должна выглядеть египетская царица», «Роскошная королева», «Идеальная актриса на роль Клеопатры», «Потрясающий образ», — пишут в Сети.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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