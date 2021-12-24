«Человек-Паук 3» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года Більшість українців вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участі Заходу: опитування » Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру Голливудская актриса Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру для рекламы букмекерской конторы Caesars Sportsbook. 55-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в образе египетской царицы вместе с актером и комиком Джей Би Смувом. «Когда приходит Клео, Цезарь всегда побеждает», — написала она в публикации. В комментариях фолловеры отметили, что Берри мастерски перевоплотилась в Клеопатру: «Именно так должна выглядеть египетская царица», «Роскошная королева», «Идеальная актриса на роль Клеопатры», «Потрясающий образ», — пишут в Сети.