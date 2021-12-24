Голливудская актриса Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру для рекламы букмекерской конторы Caesars Sportsbook.
55-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в образе египетской царицы вместе с актером и комиком Джей Би Смувом.
«Когда приходит Клео, Цезарь всегда побеждает», — написала она в публикации.
В комментариях фолловеры отметили, что Берри мастерски перевоплотилась в Клеопатру:
«Именно так должна выглядеть египетская царица», «Роскошная королева», «Идеальная актриса на роль Клеопатры», «Потрясающий образ», — пишут в Сети.
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