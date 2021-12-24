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Генпрокуратура выписала арест лидера украинской оппозиции Порошенко и залог в миллиард гривен

Генпрокуратура выписала арест лидера украинской оппозиции Порошенко и залог в миллиард гривен

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залог в сумме 1 миллиард гривен. Об этом сообщают три отдельных источника «Главкома», приближенные к Офису генпрокурора.

В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск.

В настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Новости, Украина

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