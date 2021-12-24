Цена газа в ЕС рухнула на $1000 в ожидании СПГ из США

Европейский рынок газа, переживший шоковое сокращение поставок из России и вступивший в отопительный сезон с рекордно низкими запасами в ПХГ, из жара бросило в холод.Стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE рухнула на 41% за три дня на новостях о том, что к европейским терминалам движется флотилия из десятков танкеров со сжиженным газом.

Взлетавшие до 2204 доллара на торгах во вторник, газовые контракты на январь обвалились до 1253 доллара на 12.12 мск пятницы. За два часа торгов котировки просели на 19%, продолжив обвал, составивший 27% за среду и четверг.

Стоимость фьючерсов на апрель, охватывающих поставки после окончания отопительного сезона, снижается медленнее — на 11% в пятницу и 27% относительно максимумов середины недели, до 1130 долларов за тысячу кубов.

В то время как «Газпром» четвертый день подряд продолжает держать пустым трубопровод «Ямал-Европа», по меньшей мере 30 танкеров со сжиженным газом из США направляются в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на трекинг мировых судовых перевозок.

10 газовозов уже объявили европейские порты конечной точкой своего маршрута, еще 20 пересекают Атлантику в направлении стран ЕС. Наконец, дополнительно 10 танкеров, отправлявшихся в Азию, сменили курс и теперь движутся в направлении Суэцкого канала, чтобы разгрузиться в Европе.

Президент РФ Владимир Путин, выступавший с 4-часовой пресс-конференцией в четверг, отверг ответственность «Газпрома» за европейский энергетический кризис, взвинтивший цены на электроэнергию во Франции и Германии в 10 раз с начала года.

По словам Путина, остановка газопровода «Ямал-Европа» связана с отсутствием заявок от покупателей, а «Газпром» стал единственной компанией в мире, нарастившей поставки газа на экспорт в 2021 году.

Путин забыл упомянуть, что рост экспорта «Газпрома» (на 9,8% год к году) отсчитывается относительного провального 2020 года, когда спрос на топливо в мире рухнул из-за пандемии. Он также не сообщил, что весь прирост поставок пришелся на Турцию и Китай, тогда как в страны ЕС прокачка снизилась и, по данным на середину декабря, стала минимальной за последние шесть лет.

«Газпром» исправно снабжал европейский рынок газом в первой половине года, но затем принял решение полностью отказаться от продаж на споте и ограничиться лишь поставками по долгосрочным контрактам.

«Поворот вентиля» состоялся на следующий день после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм газового законодательства Евросоюза, запрещающего одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем трубы.