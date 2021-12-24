Чем iPad 9 отличается от iPad 8

Недавно вышел iPad 9-го поколения, который получил приятные обновления. Некоторые вещи остались неизменными — дизайн с закругленными углами и кнопкой отпечатка, материалы изготовления, возможности фото основной камеры и аккумулятор. Несмотря на то, что отличия от предыдущей версии не так уж и существенны — новый планшет стал достойной заменой iPad 8. Он предоставляет новые особенности коммуникаций, объем памяти до 256 Гб и возросшую скорость обработки графики до 20%.

Рассмотрим топ пять новых фишек iPad 9-го поколения.

Больше памяти

На предыдущем поколении было доступно две конфигурации памяти — 32 и 128 Гб. Айпад 9 получил 64 и 256 Гб. Это явно правильное решение со стороны компании, так как пользователям все время не хватало памяти на устройстве и приходилось докупать место в iCloud.

Функция в центре внимания

На первый взгляд данное нововведение может показаться несущественным. Функция делает общение по видеосвязи более реалистичным, благодаря слежению за объектом в кадре. На самом деле использование данной технологии возможно не только в таком сценарии, поэтому Apple добавила в приложения, которые поддерживают функцию еще и программу для монтажа Filmic Pro.

Для реализации “в центре внимания” компании пришлось изменить фронтальную камеру. Теперь там располагается сверхширокоугольный объектив с углом обзора 122 градуса. Программное обеспечение тоже изменили, чтобы сузить охват объектива. Благодаря этим изменением пользователи могут поставить устройство и перемещаться по комнате, а собеседник все равно будет их видеть.

Улучшенная видеосъемка

Фронтальная камера получила улучшенную видеосъемку. Снимайте видео в HDR до 30 кадров в секунду. Расширенный динамический диапазон позволяет снимать видео в условиях плохого освещения и получать классный результат.

Качество видео выросло с 720p до 1080p. По итогу на сверхширокоугольную фронтальную камеру с широким углом обзора и HD качеством видеозаписи можно снимать различные видео и монтировать их на устройстве. Сценарии использования видеосъемки на фронталке могут быть самыми разными.

4. Технология True Tone

Apple iPad 9 получил дисплей Retina с технологией True Tone. Она позволяет подстраивать цветовую температуру изображения на экране в зависимости от окружающей среды.

True Tone делает использование планшета комфортнее для глаз.

5. Чип A13 Bionic

Новый чип компании делает работу всего устройства быстрее. Он включает в себя основной и графический процессор и обеспечивает исправную работу Neural Engine.

Neural Engine улучшил работу приложений в основе которых лежит искусственный интеллект.

Графический процессор стал быстрее до 20%, так что новое устройство отлично подойдет для игр с тяжелой графикой.

Основной процессор улучшил работу тяжелых приложений.

Итог

Айпад 9 — отличный гаджет по доступной цене. Он получил много маленьких улучшений, которые позитивно отразятся на пользовательском опыте.

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