Холли Берри перевоплотилась в Клеопатру » «Человек-Паук 3» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года Мировые кассовые сборы фильма «Человек-Паук: нет пути домой» превысили 800 миллионов долларов. Это означает, что всего через неделю после старта экранизация комиксов Marvel уже стала самым кассовым голливудским кинопроектом 2021 года, оттеснив с первого места предыдущего лидера — боевик «Не время умирать». В топ-10 рынков вошли Великобритания (57,1 миллиона долларов), Мексика (43,9 миллиона долларов), Франция (28,7 миллиона долларов), Корея (28,6 миллиона долларов), Бразилия (26,6 миллиона долларов), Австралия (26,3 миллиона долларов), Индия (23,5 миллиона долларов), Россия (22,2 миллиона долларов), Италия (16,1 миллиона долларов) и Германия (15,5 миллиона долларов).