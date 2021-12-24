«Був дзвінок Путіна» — ексрозвідник ГУР назвав причину свого звільнення зі спецслужб

Ексрозвідник Головного управління розвідки (ГУР) Роман Червінський заявив, що його звільнили зі спецслужб унаслідок операції із затримання російського бойовика, головного свідка пострілу з «Бука» в цивільний літак «Боїнг 777» Володимира Цемаха. Червінський 2019 року нею керував.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Христині Бондаренко.
Зазначив, що спроби з’ясувати у керівництва причину свого звільнення були безуспішними.
«Телефонували Зеленському 11-го, а 12-го мене звільнили. Причину мені не пояснили. Просто усунули від обов’язків», — сказав Червінський.
Колишній розвідник припустив, що звільнили його зі спецслужб унаслідок домовленості України й Росії.
«Думаю, був дзвінок Путіна Зеленському. Бо 11-го числа телефонують, а 12-го вранці мене звільняють. У мене є інформація, що ця розмова складалася з двох частин: перша — обмін моряків, а друга — Цемах», — наголосив Червінський.
Він зазначив, що Путін тоді поставив умову для звільнення полонених українських моряків: українська сторона має віддати Цемаха. На думку Червінського, його через це й звільнили.
17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей на борту літака загинули. Вижили лише двоє, які не встигли на рейс.
У травні 2018-го спільна розслідувальна група (JIT) презентувала проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що ЗРК «Бук», з якого збили Boeing, належить до 53-ї зенітно-ракетної бригади російських ЗС, що дислокована в Курську.
Leave a Reply