«Був дзвінок Путіна» — ексрозвідник ГУР назвав причину свого звільнення зі спецслужб

Колишній розвідник Головного управління розвідки (ГУР) Роман Червінський. Фото: скріншот з відео

Ексрозвідник Головного управління розвідки (ГУР) Роман Червінський заявив, що його звільнили зі спецслужб унаслідок операції із затримання російського бойовика, головного свідка пострілу з «Бука» в цивільний літак «Боїнг 777» Володимира Цемаха. Червінський 2019 року нею керував.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Христині Бондаренко.

Зазначив, що спроби з’ясувати у керівництва причину свого звільнення були безуспішними.

«Телефонували Зеленському 11-го, а 12-го мене звільнили. Причину мені не пояснили. Просто усунули від обов’язків», — сказав Червінський.

Колишній розвідник припустив, що звільнили його зі спецслужб унаслідок домовленості України й Росії.

«Думаю, був дзвінок Путіна Зеленському. Бо 11-го числа телефонують, а 12-го вранці мене звільняють. У мене є інформація, що ця розмова складалася з двох частин: перша — обмін моряків, а друга — Цемах», — наголосив Червінський.

Він зазначив, що Путін тоді поставив умову для звільнення полонених українських моряків: українська сторона має віддати Цемаха. На думку Червінського, його через це й звільнили.