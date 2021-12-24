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Бритни Спирс пообещала отомстить отцу

Бритни Спирс завизжала и пообещала отомстить отцу

Бритни Спирс, наконец вышедшая из-под опеки отца, строит грандиозные планы. Певица планирует вернуться на сцену, а также родить дочь своему жениху Сэму Асгари. Но былые обиды глубоко засели в сердце поп-иконы.

Спирс в Instagram рассказала, что готовится выпустить новую песню, а также похвасталась вокалом. По непонятным причинам пение Бритни было больше похоже на визг.

Певица уверяет, что она не простила отцу обиды, и намекнула на месть.

«Я здесь, чтобы напомнить моей «классной» семье о том, что я не забыла, что они со мной сделали, и никогда не забуду! Новая песня в разработке… Я дам вам знать», — подписала пост Бритни.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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