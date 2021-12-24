Більшість українців вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участі Заходу: опитування

Більшість українців (58,1%) вважає, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. При цьому менше третини (26,6%) дотримуються думки, що миру можна досягти в ході прямих переговорів російського та українського президентів.

Результати опитування, проведеного у грудні, оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Окрім ставлення до прямих переговорів Путін — Зеленський, опитування стосувалося сприйняття воєнної загрози з боку Росії та ставлення до вступу України до ЄС і НАТО.

Як засвідчило дослідження, майже половина опитаних (49,2%) вважають загрозу вторгнення Росії на українську територію взимку-навесні 2022 року реальною. У меншості (41,4%) — ті, хто вважає, що вторгнення не буде.

вступ до НАТО підтримали б 67,8% учасників референдуму

При цьому переважна більшість респондентів висловилися за вступ України до ЄС і НАТО.

Соціологи поставили респондентам запитання, як би вони проголосували, якби в найближчу неділю відбувався референдум щодо вступу України до Євросоюзу і НАТО. Згідно з результатами дослідження, вступ до ЄС підтримали б 75,7%, а вступ до НАТО — 67,8% учасників референдуму.

на думку більш ніж третини опитаних, відмова від перспективи членства в НАТО лише розпалить агресивність Путіна

У респондентів запитали, крім того, чи зменшила б російську загрозу відмова від перспективи членства України в НАТО, як цього вимагає Путін.

Менше третини українців (29,7%) вважає, що такий крок зменшив би російську загрозу. Натомість на думку більш ніж третини опитаних (39,2%), відмова від перспективи членства в НАТО лише розпалить агресивність Путіна та послабить безпеку України.