Билл Гейтс: США вступают в самую худшую фазу пандемии

Cоучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал в серии твитов, что планирует отменить большинство своих планов на праздники, и предупредил, что Соединенные Штаты «могут вступить в самую худшую фазу пандемии».

Миллиардер заявил, что вариант «омикрон» распространяется быстрее, чем любой другой вирус в истории, и при этом пока неясно, насколько тяжело он переносится.

«Нам нужно отнестись к этому серьезно, пока мы не узнаем о нем больше. Даже если он будет наполовину менее серьезным, чем «дельта», нас ждет самый сильный всплеск заболеваемости, потому что он настолько заразен», – добавил Гейтс.

Гейтс полагает, что новая волна пандемии в Соединенных Штатах продлится три месяца.

«Эти несколько месяцев могут быть тяжелыми, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году», – сказал Гейтс.