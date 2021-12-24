Без полей и пестицидов – первая в Украине городская ферма отпраздновала годовщину с момента создания.

Необычная ферма-контейнер открылась в одном из днепровских супермаркетов сети «Varus» в декабре 2020. Пилотный проект модульной фермы был полностью автоматизирован и стерилен. Технологию внедрила агротехническая компания «Vertical Field Ukraine».

Она работает на основе израильской системы вертикального земледелия для умных городов «Vertical Field».

«Ферма-контейнер занимает совсем немного места, но при этом дает возможность вырастить более 50 сортов зелени и пряностей. Технология имеет значительные преимущества по сравнению с традиционным выращиванием, поскольку контейнер может размещаться как внутри, так и с наружи помещения. Его могут использовать и большие супермаркеты, и маленькие овощные магазины, рестораны, отели, школы – любые заведения.

К тому же, это гарантия качественной, свежей, сезонной, экологически чистой продукции круглый год, независимо от географии, погодных и климатических условий», – уверяют разработчики Vertical Field.

В отличие от традиционного земледелия, вертикальные фермы не используют пестициды. Они также рециркулируют воду и питательные вещества и используют испаренную воду растений. В результате они используют на 95% меньше земли, чем почвенное сельское хозяйство. Главная цель сити-ферм – максимум урожая на минимальной площади.

С момента подписания договора между израильским стартапом Vertical Field и сетью украинских супермаркетов прошел год. За это время продукцию с «городского огорода» попробовали более 250 тысяч клиентов.

В ассортименте вертикальной фермы уже есть салат, базилик, петрушка, капуста, мята. Цены конкурентноспособные, а качество зачастую превосходит завозные аналоги. По словам покупателей, свежесть и органичность зелени буквально ощущается на вкус.

Сейчас специалисты проекта занимаются внедрением новых наименований. Уже в ближайшее время в контейнерах смартферм могут появится клубника, грибы и баклажаны.

По задумке партнеров проекта Артура Золотаревского и Михаила Мирилашвили, со временем идея будет масштабироваться дальше, поскольку технология вертикального выращивания хоть и нова, но уже востребована среди потребителей. К тому же вариаций ее применения в условиях города огромное количество:

«Мы хотим сделать Днепр «зеленым городом» в прямом смысле этого слова. Поэтому планируем внедрить интеллектуальный ландшафтный дизайн на основе этой технологии, она позволяет озеленять крыши, фасады и многое другое. К тому же жители смогут выбирать какие именно растения они хотят видеть вокруг».

Вертикальные фермы появились давно, еще в 1909-м. Но на практике первая из них была создана лишь в 1960-м.

Окончательно концепцию городских ферм сформулировал в 1999 году профессор Колумбийского университета Диксон Деспоммье. Он провел исследование, в котором подсчитал сколько растительности можно вырастить в теплицах на крышах небоскребов Нью-Йорка.

В современном виде первая сити-ферма появилась в начале нашего века.

Одним из самых успешных проектов в этой сфере является Берлинский стартап Infarm, разработавший технологию вертикального земледелия для продуктовых магазинов. Не так давно его оценили в 1 миллиард долларов.

В Украине технология пока еще нова. Но, тем ни менее, она стремительно набирает популярность как среди собственников магазинов, так и среди покупателей. Главная причина – это высокое качество продуктов и экономичность. Цикл выращивания зелени и овощей в вертикальной ферме гораздо короче, чем в классической, водопотребление ниже на на 90%, к тому же она практически не имеет отходов.

Среди преимуществ городской фермы также мобильность, легкая трансформация и полностью автоматизированное управление урожаем.

В условиях пандемии это отличное решение, которое позволит городским жителям получать здоровую еду с минимальным участием человека, вне зависимости от возможности транспортировать продукт из самых дальних уголков мира.

Что касается Vertical Field, сейчас в компании активно работают над расширением ассортимента и продвижением продукта на украинском рынке.

«Мы нацелены на расширение сети. Поэтому нам интересны не только крупные супермаркеты мегаполиса, а и небольшие продуктовые магазины в спальных районах. Наша главная задача – быть максимально ближе к конечному потребителю, понимать его потребности и популяризировать продукт среди максимального количества людей. Поэтому для малого бизнеса мы предоставляем гибкие условия сотрудничества и ждем новых партнеров», – заявил представитель фирмы Менни Бушуев.