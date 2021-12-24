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Байден подписал закон о предотвращении принудительного труда уйгуров

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден подписал закон о запрете импорта товаров, произведенных с использованием рабского труда уйгуров.

Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, который был окончательно одобрен Конгрессом на прошлой неделе после года переговоров, запрещает весь импорт из китайской провинции Синьцзян в Соединенные Штаты.

Чтобы обойти запрет, компании должны предъявить правительству США «четкие и убедительные доказательства» того, что при производстве их продукции не использовался труд этнических мусульман, заключенных в китайских лагерях.

Пекин называет лагеря центрами «перевоспитания», направленными на борьбу с терроризмом.

Служба новостей «Голоса Америки»

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: США

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