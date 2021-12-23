Звезды «Гарри Поттера» заговорили о продолжении саги

С моменты выхода второй части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» прошло уже десять лет, а главные звезды саги вновь соберутся на одной съемочной площадке. Реюнион «Возвращение в Хогвартс» появится на экранах уже 1 января 2022 года.

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, пообщался с журналистами и пролил свет на то, о чем они беседовали с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон. Выяснилось, что актеры подумывают о съемках продолжения «Гарри Поттера».