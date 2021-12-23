Звезды «Гарри Поттера» заговорили о продолжении саги

С моменты выхода второй части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» прошло уже десять лет, а главные звезды саги вновь соберутся на одной съемочной площадке. Реюнион «Возвращение в Хогвартс» появится на экранах уже 1 января 2022 года.
Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, пообщался с журналистами и пролил свет на то, о чем они беседовали с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон. Выяснилось, что актеры подумывают о съемках продолжения «Гарри Поттера».
«Эти фильмы были нашим детством. Мы росли на съемках, и это имеет невероятное значение для нас. Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было. Говорили и о продолжении франшизы. Если мне предложат, я с радостью вернусь к своей роли», — рассказал Гринт изданию Entertainment Tonight.
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