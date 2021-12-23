Вздовж державних кордонів із Україною рухаються 52 батальйонні технічні групи армії РФ, — Залужний

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ у Києві у четвер, передає Інтерфакс-Україна.»На сьогодні ми налічуємо приблизно 52 батальйонні технічні групи, які ми справді спостерігаємо, вони здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною. Але хочу нагадати, що, приміром, у квітні цього року їх було 62. Та й загалом вони можуть збільшити їх до 150. Тому наше завдання як військових: ми спостерігаємо, ми готуємося, ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу», — сказав Залужний.

За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму.

«Ми нарахували десь приблизно 1500-1800 осіб», — наголосив він.