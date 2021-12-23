В ООН Россию предупредили о «масштабных последствиях» из-за вторжения в Украину

В ООН Россию предупредили о «масштабных последствиях» из-за вторжения в Украину.

Ряд стран-членов ООН, включая США, Британию, Германию, Францию, Канаду, Чехию, Эстонию и Украину, выпустили совместное заявление, в котором предупредили Россию о «масштабных последствиях» в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины».

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс выступил с призывом к деэскалации ситуации и решению вопроса по дипломатическим каналам. Он также подчеркнул, что военная агрессия «будет иметь суровую цену».

Миллс также подчеркнул, что соблюдение суверенитета и территориальной целостности «являются ключевыми принципами внешней политики США и ключевым принципом ООН».

Очередное обострение ситуации вокруг Украины, которое наблюдается почти два месяца, связано с гипотетическим нападением России на Украину. При этом Киев требует превентивных санкций в отношении РФ и рассчитывает, что за него заступятся США и НАТО. Российская сторона отвергает обвинения на этот счет.