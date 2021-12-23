 
 
  »

Родителей актрисы фильма «Дюна» обнаружили мертвыми

Отца и матерь американской актрисы Алисии Уитт нашли мертвыми в собственном доме

Отца и матерь американской актрисы, известной по фильму «Дюна» 1984 года выпуска, Алисии Уитт нашли мертвыми. Об этом пишет Independent.

Известно, что 87-летний Роберт и 75-летняя Дайан были обнаружены в собственном доме в городе Вустер штата Массачусетс. Ранее артистка попросила своего двоюродного брата, который проживает рядом с ее родителями, проведать их, поскольку долгое время не получала от отца вестей.

В полиции начали проверку по факту произошедшего, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вскоре должно быть проведено вскрытие обоих родителей Алисии Уитт.

23 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  