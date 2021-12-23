Прогноз погоды на выходные 25–26 декабря

Эта неделя началась с сильных морозов, а закончится существенным потеплением. По данным Sinoptik.ua, на католическое Рождество практически по всей Украине ожидается мокрый снег с дождем при температуре около 0 °С.

Погода в субботу

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях в субботу столбики термометров поднимутся до +4–6 °С. Ночью возможен мокрый снег, днем — снег с дождем. На юге, а также в Винницкой области осадков не предвидится, температура — +4–8 °С. На остальной территории Украины в субботу пройдут дожди с мокрым снегом. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 °С, ночью — от -1 до -4 °С. Это не самый удачный день для прогулок — лучше остаться дома пить чай со свежеиспеченным имбирным печеньем.

Погода на выходных в Карпатах ожидается снежная, при -2–3 °С. Если собираетесь на Рождество покататься на лыжах или сноуборде, не сходите с разрешенных трасс, поскольку сохраняется значительная снеголавинная опасность. Это значит, что снег под ногами может обрушиться даже из-за незначительной нагрузки, поэтому не стоит гнаться за эффектными селфи на крутых склонах.

К чему готовиться в воскресенье?

В конце недели в западных, северных и центральных регионах, по данным Sinoptik.ua, установится погода без существенных осадков, столбики термометров покажут -1–4 °С. Только на Закарпатье ожидается небольшой снег, который начнется ночью и с перерывами будет идти весь день. На юге и востоке Украины воскресенье будет дождливым, возможен снег. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях — 0–3 °С, в Донецкой и Луганской областях — -2–4 °С.

Погода в начале недели

Последняя неделя 2021 года начнется с дождя со снегом почти во всех регионах Украины. Осадки обойдут стороной только Сумскую, Харьковскую и Луганскую области. Морозная погода в понедельник (до -2–5 °С) ожидается во всех областях, кроме Николаевской, Херсонской, Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Здесь будет умеренно прохладно – до -2–4 °С.

Народные приметы 25–26 декабря

В ночь на 25 декабря обязательно посмотрите в окно: если небо ясное, готовьтесь к холодной зиме и жаркому лету. А если звезд не будет видно за тучами, нас ждет короткая и теплая зима с дождливым летом. Дачникам и фермерам народные традиции советуют следить за ветром. Если 25 декабря — на Спиридона — он трижды сменит направление, урожай в наступающем году будет богатым. Ну а погода 26 декабря предсказывала, каким будет наступающий январь. Если верить этой примете, украинцев ждет вполне комфортное начало года.