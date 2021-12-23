Певица Бейонсе будет бороться за «Оскар» с собственным мужем

Опубликован список номинантов на премию «Оскар» среди музыкантов. Наиболее интригующая борьба развернется традиционно за категории «Лучшая песня» и «Лучший оргиниальный саундтрек».

Среди претендентов на награду за лучшую песню из фильма поборятся как композиция певицы Бейонсе из фильма «Король Ричард», так и песня с участием ее мужа Джей-Зи и рэпера Kid Cudi из фильма «Тем больнее падать». Другими номинантами на премию стали певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» и проект H.E.R. за песню из кинофильма «Удары».

За лучший оригинальный саундтрек схлестнуться Ханс Циммер и Джонни Гринвуд, у каждого из которых сразу по две номинации: «Дюна» и «Не время умирать» у Циммера и «Спенсер» и «Власть пса» у Гринвуда соответственно, передает портал Karmapolitan.

Компанию двум фаворитам составят композиторы Дэниэл Харт («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Александр Деспла («Французский вестник») и Крис Бауэрс («Король Ричард»).