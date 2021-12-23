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Первый в мире электрический танкер спустили на воду

Японская судостроительная компания Koa Sangyou спустила на воду первый в мире танкер, который работает на электрической тяге.

Торжественная церемония прошла на верфи в префектуре Кагава. Корабль «Асахи» назван в честь компании Asahi Tanker, по заказу которой был построен.

Длина танкера составляет 62 метра. Судно оснащено литий-ионными батареями общей мощностью 3480 киловатт и способно преодолеть расстояние в 150-180 километров, а для полной зарядки требуется около 10 часов. Планируется, что с марта 2022 года танкер будет использоваться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.

23 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости

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