ОСАГО: льготы и способы приобретения

Приобретение полиса ОСАГО обязательно. И неважно, в каком городе был зарегистрирован автомобиль и оформлен страховой полис — купленная страховка авто в Харькове действует на всей территории Украины. При этом электронная версия имеет юридическую силу наравне с бумажной. Единственное, что нужно знать об онлайн-оформлении, — в таком формате не получится воспользоваться льготным тарифом.
Бумажные и электронные документы
Купить полис Автогражданки можно в отделении страховой компании, лично предоставив все необходимые документы ее сотруднику. Период его действия начинается с даты приобретения.
Оформляя полис на сайте, нужно ввести запрашиваемую информацию:
После прохождения оплаты на почту страхователя отправляется полис. Потерять электронное ОСАГО практически невозможно, разве что в случае взлома ящика. Тогда компания отправит документ на е-mail еще раз. Если утрачена бумажная версия, нужно будет написать заявление в отделении страховой компании и получить дубликат страхового договора.
Водитель должен бдительно следить за сроком окончания страховки, после которого нужно заключить новый договор или пролонгировать старый. При повторном оформлении нет необходимости заново вносить данные о транспортном средстве и его владельце, т.к. они уже есть в системе.
Льготный тариф
По закону у некоторых водителей есть право купить полис Автогражданки со скидкой или вообще управлять транспортным средством без него.
Оформить ОСАГО за полцены могут:
- пенсионеры;
- инвалиды 2 группы;
- пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);
- участники войны, определенные законом.
Льготник может застраховать одно авто с двигателем в 2500 см³.
От обязательного оформления автострахования освобождены:
- лица, участвовавшие в боевых действиях;
- лица, получившие инвалидность вследствие войны;
- инвалиды 1 группы, самостоятельно управляющие машиной;
- доверенные лица, которые управляют транспортом в присутствии инвалида 1 группы, ему принадлежащим.
Выплаты за совершенное водителями этих категорий ДТП берет на себя Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
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