ОСАГО: льготы и способы приобретения

Приобретение полиса ОСАГО обязательно. И неважно, в каком городе был зарегистрирован автомобиль и оформлен страховой полис — купленная страховка авто в Харькове действует на всей территории Украины. При этом электронная версия имеет юридическую силу наравне с бумажной. Единственное, что нужно знать об онлайн-оформлении, — в таком формате не получится воспользоваться льготным тарифом.

Бумажные и электронные документы

Купить полис Автогражданки можно в отделении страховой компании, лично предоставив все необходимые документы ее сотруднику. Период его действия начинается с даты приобретения.

Оформляя полис на сайте, нужно ввести запрашиваемую информацию:

После прохождения оплаты на почту страхователя отправляется полис. Потерять электронное ОСАГО практически невозможно, разве что в случае взлома ящика. Тогда компания отправит документ на е-mail еще раз. Если утрачена бумажная версия, нужно будет написать заявление в отделении страховой компании и получить дубликат страхового договора.

Водитель должен бдительно следить за сроком окончания страховки, после которого нужно заключить новый договор или пролонгировать старый. При повторном оформлении нет необходимости заново вносить данные о транспортном средстве и его владельце, т.к. они уже есть в системе.

Льготный тариф

По закону у некоторых водителей есть право купить полис Автогражданки со скидкой или вообще управлять транспортным средством без него.

Оформить ОСАГО за полцены могут:

пенсионеры;

инвалиды 2 группы;

пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории);

участники войны, определенные законом.

Льготник может застраховать одно авто с двигателем в 2500 см³.

От обязательного оформления автострахования освобождены:

лица, участвовавшие в боевых действиях;

лица, получившие инвалидность вследствие войны;

инвалиды 1 группы, самостоятельно управляющие машиной;

доверенные лица, которые управляют транспортом в присутствии инвалида 1 группы, ему принадлежащим.

Выплаты за совершенное водителями этих категорий ДТП берет на себя Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.