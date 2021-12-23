Лана Вачовски открестилась от продолжения «Матрицы» Мадагаскарский министр 12 часов плыл до берега после крушения вертолета » Marvel наконец выпустила тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Marvel выпустила первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Который изначально показали после титров «Человека-паука: Нет пути домой». В тизере можно увидеть, как между мирами начинают образовываться разрывы, после чего Доктор Стрэндж обращается к Алой ведьме за помощью. К своим ролям в продолжении вернулись Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. В фильме также сыграла Элизабет Олсен. Режиссёром «В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рейми, известный по «Человеку-пауку» с Тоби Магуайром. Фильм выйдет 6 мая 2022 года.