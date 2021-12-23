Marvel наконец выпустила тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Marvel выпустила первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Который изначально показали после титров «Человека-паука: Нет пути домой».
В тизере можно увидеть, как между мирами начинают образовываться разрывы, после чего Доктор Стрэндж обращается к Алой ведьме за помощью.
К своим ролям в продолжении вернулись Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. В фильме также сыграла Элизабет Олсен.
Режиссёром «В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рейми, известный по «Человеку-пауку» с Тоби Магуайром.
Фильм выйдет 6 мая 2022 года.
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