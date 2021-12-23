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Майкл Китон опять сыграет Бэтмена

Майкл Китон опять сыграет Бэтмена — на этот раз снимают целый сериал. Правда не понятно как в таком возрасте играть супергероя.
Роль не отпускает: Майкл Китон сыграет Бэтмена два раза

Майкла Китона многие считают лучшим Бэтменом в длинной истории фильмов о Темном рыцаре. Впервые плащ актер надел в 1989 году в фильме «Бэтмен»Тима Бертона. К любимой роли Китон вернется, да еще и не один раз.

Ранее сообщалось, что в новом фильме о Флэше Майкл вновь сыграет защитника Готэма, даже вернув себе костюм из классического фильма. Теперь же Китона пригласили в сериал «Бэтгерл», передает JJ.

23 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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