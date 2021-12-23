Литва призвала НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

Страны НАТО не должны начинать переговоры с Россией по предложениям Кремля о взаимных гарантиях безопасности в Европе, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью газете Times.
По словам дипломата, «единственные возможные переговоры — это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии». Кроме того, глава литовского МИД подчеркнул необходимость укрепления сил стран НАТО в регионе и оказания военной помощи Украине.
Ландсбергис выразил уверенность в том, что Россия якобы планирует «нападение» на Украину в ближайшие месяцы. По его мнению, это может «изменить ситуацию в области безопасности во всем регионе». «Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому», — подчеркнул дипломат.
Напомним, 15 декабря Москва передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО.
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