Литва призвала НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

Страны НАТО не должны начинать переговоры с Россией по предложениям Кремля о взаимных гарантиях безопасности в Европе, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью газете Times.

По словам дипломата, «единственные возможные переговоры — это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии». Кроме того, глава литовского МИД подчеркнул необходимость укрепления сил стран НАТО в регионе и оказания военной помощи Украине.

Ландсбергис выразил уверенность в том, что Россия якобы планирует «нападение» на Украину в ближайшие месяцы. По его мнению, это может «изменить ситуацию в области безопасности во всем регионе». «Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому», — подчеркнул дипломат.

Напомним, 15 декабря Москва передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО.