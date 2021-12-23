Лана Вачовски открестилась от продолжения «Матрицы»

Четвёртую часть «Матрицы» многие фанаты восприняли как начало второй полноценной трилогии по популярной вселенной, хотя сама Лана Вачовски до премьеры не говорила о продолжении своей новой истории. Но на премьере заговорить пришлось.
В Сан-Франциско перед стартом «Матрицы: Воскрешения» в кинотеатрах у фанатов и журналистов появилась возможность расспросить режиссера о съемках и планах на будущее, и один из спикеров задал максимально прямой вопрос: «Ждать ли теперь новую трилогию?»
«Нет, не ждать. Напомню, я не хотела больше никогда снимать еще одну “Матрицу”. 18 лет твердила это всем. А потом произошла трагедия — родители скончались. История, в которой два человека возвращаются к жизни, стала для меня лекарством, успокоением. Я не пыталась судить этих героев, а просто написала этот сценарий», — заявила Вачовски на премьере фильма.
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