Лана Вачовски открестилась от продолжения «Матрицы»

Четвёртую часть «Матрицы» многие фанаты восприняли как начало второй полноценной трилогии по популярной вселенной, хотя сама Лана Вачовски до премьеры не говорила о продолжении своей новой истории. Но на премьере заговорить пришлось.

В Сан-Франциско перед стартом «Матрицы: Воскрешения» в кинотеатрах у фанатов и журналистов появилась возможность расспросить режиссера о съемках и планах на будущее, и один из спикеров задал максимально прямой вопрос: «Ждать ли теперь новую трилогию?»