Как выпускается продукция под своим брендом в Китае: несколько главных шагов

Поиск товара

Перед началом производства, надо выяснить в чем по-настоящему нуждается нынешний рынок, на какой продукт имеется спрос. Ни один покупатель не будет терять средства на то, что ему не требуется. Или приобретет один раз, спрячет на полку и мгновенно забудет про данный бренд. Будущему производителю важно, чтобы реализуемый товар попал под покупательский интерес. Если решать проблему вдумчиво и качественно, 50% успеха гарантируется.

Компания Анно Данини изначально планировала выпускать вовсе не то, что на данный момент идет под своим брендом. В процессе анализа стало понятно, что гель-лаки для людей важнее того продукта, который планировался с самого начала. Именно таким путем мы пришли именно к лакам.

Первый шаг очень важен тем, что производитель решает, что пойдет в массы: продукт, который уже есть на рынке, либо оригинальный товар.

Разумеется, создание оригинальной вещи займет гораздо больше времени и сил, не говоря о денежной стороне. По этой причине необходимо отправить запрос на китайские фабрики в целях уточнения возможностей производства того, что запланировано. Мы поможем справиться с задачей. Поскольку при самостоятельной отправке запроса, нужно будет потратить достаточное время на выбор технологий и фабрик.

Выбор производителя

Следующим шагом на пути выпуска продукции становится налаживание связей с китайскими производствами, которые займутся изготовлением интересующей продукции. Для поиска подходящей линии не надо что-то придумывать. Ищем на знакомых площадках онлайн-торговли: Алибаба, Таобао, рынки Иу, Шеньчженя, Гуанчжоу и прочие варианты. При подборе предприятия, необходимо ориентироваться на то место Китая, где сосредоточены качественные производства нужного типа.

В частности, для изготовления средств для ногтей вы легко сможете разыскать производителей на рынке Футьен. Грамотный предприниматель не будет работать с одной компанией. Даже при удачных ситуациях производитель может подвести, пусть и не по своей вине. По этой причине надо подыскать несколько ответственных предприятий. Так вы сможете обезопасить бизнес от финансовых потерь.

Заказ и тест пробных образцов

Когда предполагаемые производители выбраны, следует заказать на пробу не очень большую партию товара. Стоит учитывать, что перед заключением договора, могут показать одни образцы, а уже при выпуске партии создать что-нибудь совсем другое, неподходящее под ваши требования и запросы. Нечестные поставщики так могут поступать при стремлении сэкономить на дорогих элементах или материалах.

Порой появляется обратная ситуация. На фабрике сделали все так, как было указано в техническом задании, при этом образец не устроил. Например, появляются идеи по улучшению товара. Именно поэтому заказывается маленькая партия, чтобы сделать тестирование и понять получилось то, что надо или нужна доработка.

Например, у нас появилась неприятная ситуация с лаками. Пробники из малой партии отдали в целях проверки в салон красоты. По откликам клиентов лак держался на ногтях короткий период. Далее в состав внесли изменения, что положительно сказалось на качестве.

Тестирование товара требует времени. Чем больше изменений, тем больше период времени, когда придем к результату, устраивающему владельца товара. Какие-то товары тестируют всего за несколько часов, а порой и нескольких месяцев не хватает. Тут все зависит от конкретной продукции.

В ситуации с лаком один образец проверялся примерно 14 дней. При внесении изменений еще понадобится ждать время. В случаях с большой партией, массу товара пришлось бы попросту выбросить.

Другая ситуация. Изготавливали рюкзаки. Во время теста их подвергли разным нагрузкам. В результате устроило абсолютно все, кроме слабых замков. Внесли маленькие правки и финальные рюкзаки стали самыми качественными и надежными среди других аналогов.

Оформление договора

На этом шаге важно подготовить подробное техническое задание для той фабрики, которая будет выпускать ваш товар. Имеют значения абсолютно все мелочи: размер, вес всех элементов, дизайн, состав материалов, внешний вид. Подробно стоит описать упаковку и каким образом товар будет там размещаться. Тут действует следующий принцип: чем детальнее описание, тем меньше потребуется переделывать.

Конечно, при изготовлении дешевого товара рассчитывать на то, что удастся высокое качество не имеет смысла. Важно уделить пристальное внимание внешнему облику. При большой конкуренции с другими производителями стоит сделать характеристики лучше, чем у них. Так получится дороже, но увеличивается окупаемость.

Контроль продукции перед отправлением со склада

Контролировать товары следует на складе китайской фабрики. При выявлении дефектов товар можно вернуть, решить вопрос с фабрикой или получить скидку. Если некачественный товар обнаружится уже у нас, потребуется все отправлять обратно, а это значит дополнительную финансовую нагрузку.

Подобный принцип надежнее использовать ко всем партиям товаров, а не только к первым. Разумеется, каждый раз ездить в Китай дорого и не всегда удобно. Мы можем помочь в таких ситуациях.

На каждом из 3-х наших складов работают специалисты, готовые выполнить проверку, тестирование товара. Кроме всего прочего заказчик может принимать участие в проверке с помощью видеосвязи. В итоге можно сразу высказать замечания к товару, и решить вопросы до его отправления.

Подготовка перед продажами

Данным этапом можно заниматься пока груз идет до конечного пункта назначения. В случае если вы не предусмотрите этот момент, товар просто будет лежать на складе.

Отличный вариант — это заняться раскруткой продукта, как только он уже запущен в производство. В итоге покупатели еще до появления продукта в магазине, на рынке, на онлайн-площадке узнают про ваш бренд. При всем этом, очень важно в ходе подготовки к продаже рассказать, чем ваша марка выделяется от конкурентов.