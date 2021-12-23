Холли Берри снялась в образе Клеопатры без белья

Голливудская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе Клеопатры и взволновала поклонников. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram .

На размещенном в сети снимке 55-летняя знаменитость позирует в золотистом платье в пол, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре, а также накидке из ткани похожего оттенка. При этом видно, что на ней отсутствует нижнее белье. Берри надела темный парик в виде стрижки каре, подчеркнула глаза черными стрелками и дополнила свой образ золотистыми браслетами.

Публикация набрала почти 150 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вот как должна выглядеть египетская королева!», «Лучшая Клеопатра всех времен! Выглядишь невероятно», «Сногсшибательна!», «Холли, ты чертовски хороша!», «Очень горячо», — высказывались они.