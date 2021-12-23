Европейский оператор спутниковой связи прекратил вещание немецкоязычного канала RT

Медиарегулятор MABB заявил, что канал RT DE не запрашивал и не получал лицензию на вещание и что Eutelsat проинформировали о споре, в связи с чем оператор прекратил спутниковое вещание RT DE.

За несколько дней до этого сервис YouTube заблокировал третий немецкоязычный канал RT, что вызвало негативную реакцию со стороны Москвы.

В RT DE попытку заблокировать его вещание назвали «незаконной» и заявили, что этот шаг стал результатом политического давления Берлина в условиях напряженности в дипломатических отношениях между Германией и Россией.

Представители канала отметили, что его штаб-квартира находится в Москве и что у него есть сербская лицензия на кабельное и спутниковое вещание. По утверждению RT, это позволяет вести вещание в Германии в соответствии с европейским законодательством.

Однако в MABB считают, что сербской лицензии недостаточно, поскольку канал RT DE «вещает на немецком языке и ориентирован на немецкий рынок». В связи с этим регулятор возбудил дело против базирующейся в Берлине компании RT DE Productions.

«Компания должна до конца года прокомментировать эту ситуацию», – сказала директор MABB Ева Флекен.

Государственная вещательная сеть RT была запущена в 2005 году под названием Russia Today и впоследствии расширилась за счет каналов и сайтов на разных языках, включая английский, французский, испанский и арабский.

Западные страны обвиняют RT в распространении дезинформации и прокремлевской пропаганды.