Автор «Секса в большом городе» заразилась ковидом

Писательница Кэндес Бушнелл, более всего известная по своему проекту «Секс в большом городе», получила положительный результат теста на ковид. Из-за этого ей пришлось отменить свои шоу «В большом городе еще есть секс?» в Daryl Roth Theatre в Нью-Йорке, говорится в Instagram проекта. Купившим билеты на шоу пообещали возместить их стоимость.

63-летняя Бушнелл пишет, что работа с театром над шоу «В большом городе еще есть секс?» была для нее одним из самых удивительных опытов. «Жду не дождусь, когда снова смогу вернуться на сцену», — признается она.

Шоу стартовало 7 декабря, то есть за два дня до премьеры телесериала «И просто так» — сиквела телесериала «Секс в большом городе», снятого по книге Бушнелл.