Актер Джеймс Франко признался в интимных связях со студентками и борьбе с сексуальной зависимостью

Около четырех лет назад голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин. Четыре из них были студентками его киношколы. Все они говорили о его непристойном поведении.

Тогда актер обвинения в свой адрес отвергал и на время пропал с радаров. А в недавнем интервью Джесси Кейглу в подкасте на SiriusXM он откровенно рассказал, почему молчал в течение стольких лет, и признался, что у него действительно был секс со студентками.

Когда я преподавал, я действительно спал со студентками, и это было неправильно. Но я не для этого открывал школу. И я не отбирал людей, которые будут у меня учиться. Это не было моим планом. Но были случаи, когда у меня была сексуальная связь по обоюдному согласию, и я не должен был этого делать,

— отметил 43-летний Франко.

Он добавил, что после обвинений и жалоб решил, что ему будет лучше на время взять паузу и замолчать.

Казалось, что тогда было не самое подходящее время, чтобы что-то говорить. Были люди, которые были расстроены из-за меня, и мне нужно было их выслушать,

— сказал он.

Франко также рассказал, что с 2016 года лечится от сексуальной зависимости.

Это такой мощный наркотик. Самое коварное в этом то, что я был трезв и не употреблял алкоголь (много лет назад Франко страдал от алкозависимости. — Прим. ред.). Все это время я ходил на собрания и даже призывал других людей делать это,

— сказал Джеймс.

Он добавил, что постоянно изменял своим девушкам, пока не встретил свою возлюбленную Изабель Пакзад.

Я не хотел никому причинять боли. И я не хотел быть парнем на одну ночь. Если я начинал отношения с девушками, то встречался с ними долго, годами. Но я не мог уделять внимания им всем. И мне казалось, что своим поведением я делаю им всем больно,

— заявил Франко.

Секс-скандал с участием актера сказался и на его карьере — в 2018 году Франко из-за этого не попал в список номинантов на премию «Оскар».

Девушкам, ставшим жертвами его сексуальных домогательств, Франко выплатит в общей сложности больше двух миллионов долларов.