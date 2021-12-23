100-летняя бабушка назвала секретом долголетия любимый алкоголь

Жительница Австралии, всю жизнь проработавшая в благотворительных организациях, назвала секретом долголетия любимый алкогольный напиток. Совет столетней юбилярши приводит Victor Harbor Times.

Молли Майнс родилась в 1921 году и вышла замуж еще пред началом Второй мировой войны. До появления на свет детей женщина занималась шитьем и дизайном одежды, однако после увеличения семейства, стала домохозяйкой. Когда дети подросли, Майнс начала работать в благотворительных организациях, и помогла многим людям на родине. Всего долгожительница более сорока лет проработала в различных фондах.

Со 100-летним юбилеем женщину поздравили шесть внуков, 13 правнуков и 2 праправнука, которые обожают бабушку и часто приезжают к ней в гости. Причинами своего долголетия Майнс сочла «упорный труд и немного хереса».