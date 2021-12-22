Звезда «Людей Икс» завела ребенка от известного комика — это ее первенец и она несказанно рада.

Популярная американская актриса нродила первенца, отцом которого является известный юморист Джон Малейни, с которым Манн закрутила роман в 2020 году.

Инсайдер, близкий к паре, утверждает, что у супругов родился мальчик. Правда, другие детали звездные родители не рассекречивают.

Известно, что во время беременности Леси Манн очень редко рассказывала о своем состоянии и не делилась новостями или даже фото.

Знаменитость лишь рассказывала, что «очень счастлива стать мамой». Она делилась, что получила несколько советов о материнстве от друзей, что помогло ей.

Актриса известна миру по фильмам «Люди Икс: Апокалипсис», «8 подруг Оушена», «Железный человек 2».