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Звезда группы Queen сидит дома и хочет спать: виноват коронавирус

Звезда группы Queen сидит дома и хочет спать: виноват коронавирус

Рок-гитарист Брайан Мэй заразился коронавирусом. Об этом он сообщил у себя в Instagram. Наибольшую известность Мэй снискал в качестве музыканта культовой рок-группы Queen.

В Сети музыкант разместил видео, на котором показал положительный экспресс-тест. По словам Брайана, он болеет уже больше недели и постоянно хочет спать.

«В принципе я в порядке. Просто чувствую себя немного *** (плохо — Прим. ред.) и расстроен из-за того, что не могу выходить на улицу в это время года», — подытожил музыкант.

Источник фото: Legion-Media

22 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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