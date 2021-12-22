Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил круг лиц, которым дозволено делать заявления о внешней политике страны. 22 декабря он подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте главы государства.

Согласно введенным ограничениям, теперь официальные заявления и комментарии, касающиеся внешней политики, могут делать исключительно президент, премьер-министр и глава МИД Украины. Государственным органам также дозволяется выступать с высказываниями по этим вопросам, но лишь по поручению перечисленных лиц.

Кроме того, госорганам придется согласовывать свои позиции с внешнеполитическим ведомством, если их представители совершают зарубежные визиты или каким-либо другим образом участвуют в международных отношениях.